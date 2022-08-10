“100. Yıl Kurtuluş Kupası” büyük bir heyecanla başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gençlere yönelik olarak düzenlenen Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu “100. Yıl Kurtuluş Kupası” etkinlikleri 4 Eylül Mahallesi Spor Tesislerinde başladı.

Sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu turnuva yoğun bir ilgi ile karşılanırken turnuvanın ilk gününde çok sayıda sporseverde izleyici olarak alandaki yerlerini aldı. 71 Voleybol ve 22 basketbol takımının yer aldığı turnuvada yaklaşık 250 sporcu centilmence mücadele ederken Kum Voleybolu turnuvasına büyükler erkek/kadınlar 2007 ve öncesi doğumlular, genç kızlar 2008-2011 doğumlular ve Kids voleybol 2012-2013-2014 doğumlular olmak üzere toplam 3 kategoride katılım sağladı. Birbirinden heyecanlı müsabakaların yapıldığı Sokak Basketbolu turnuvasına da büyükler kategorisinde 2007 ve üstü doğumlular ile gençler kategorisinde 2008 ve altı doğumlular olmak üzere toplam 2 kategoride katılım sağlandı. 4 gece boyunca devam edecek olan turnuva 12 Ağustos Cuma günü oynanacak yarı final ve final maçları ile sona erecek.