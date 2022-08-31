1 milyar TL yatırımla 2 bin 500 kişinin çalışacağı 2 yeni fabrika kurulacak

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt’e 1 milyar TL yatırımla 2 bin 500 kişinin çalışacağı 2 yeni fabrika kurulacağı müjdesini verdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bir holding Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen’i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede; holdingin bir markası çatısı altında Bilecik’in Söğüt ilçesine 1 milyar TL bütçeyle açacağı 2 yeni fabrika yatırımı değerlendirildi. 10 Eylül 2022’de temelleri atılması planlanan fabrikalarda toplamda 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği, 2024 yılının sonuna kadar tamamlanması hedeflenerek vitrifiye ve seramik üretiminin yapılacağı açıklandı.

“Bilecik’imizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sunacaktır”

Bilecik’te kurulan her yeni fabrikayla şehrimizin ve ülkemizin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlanarak ülke ekonomisinin gücüne güç katıldığının altını çizen Vali Kızılkaya; “Bu holding çatısı altından Bilecik’imize önemli bir üretim tesisini daha kazandıracağız inşallah. Açılacak olan 2 yeni fabrikanın hemşehrilerimize sağlayacağı istihdamın yanı sıra Bilecik’imizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sunacaktır. Önümüzdeki 10 Eylül’de temelini atacağımız tesislerin, 2024 yılı sonunda da açılış kurdelelerini kesmeyi planlıyoruz. Böylece Söğüt’te üretilecek olan seramik ve vitrifiye ürünleri dünyanın her yerine gönderilecek” diyerek yatırımların Bilecik’e hayırlı olmasını diledi.