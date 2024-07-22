ABD Başkanı Joe Biden’ın 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi yarışından çekilme kararı almasına dünya liderlerinden ilk tepkiler gelmeye başladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Biden’ın yaptığı her şeyi ülkesine olan sevgisi nedeniyle yaptığını belirterek, “Başkan olarak Kanadalıların ortağı ve gerçek bir dosttur. Başkan Biden ve First Lady'ye teşekkür ederim" dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, Biden’ın ülkesi, Avrupa ve dünya için çok şey başardığını belirterek, "Onun sayesinde transatlantik işbirliği güçlendi ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak oldu. Tekrar aday olmama kararı saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: "Sabırlı olmamız ve olanları dikkatle izlememiz gerekiyor”

ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Sabırlı olmamız ve olanları dikkatle izlememiz gerekiyor” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından Rusya’dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, "Seçimlere daha dört ay var ve bu süre çok şeyin değişebileceği uzun bir zaman dilimi. Sabırlı olmamız ve olanları dikkatle izlememiz gerekiyor” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Peskov, “Bizim için öncelikli olan özel askeri operasyondur" ifadelerini kullandı. Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Biden'ı Rusya'nın tercih edeceği öngörülebilir bir aday olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

İsrail hükümetinden Biden’a teşekkür

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, Biden’ın kararına saygı duyduğunu vurgulayarak, “Başkanlığının geri kalanında birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Starmer, "Olağanüstü kariyeri boyunca yaptığı gibi Başkan Biden'ın kararını Amerikan halkının çıkarlarına en uygun olduğuna inandığı şekilde verdiğini biliyorum" ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İsrail’e verdiği destek için Biden’a teşekkür ederek “Özellikle savaş sırasındaki kararlı desteğiniz paha biçilemezdi. Liderliğiniz ve dostluğunuz için minnettarız" açıklamasını yaptı.

“Biden demokrasi ve özgürlük için mücadele etti”

İspanya Başkanı Pedro Sanchez ise Biden’ın “cesur ve onurlu” kararını takdir ettiğini ifade etti. “ABD, kararlılığı ve liderliği sayesinde pandemi sonrası ekonomik krizin ve Kongre Binası'na yönelik ciddi saldırının üstesinden geldi ve Putin'in Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya verdiği destekle örnek oldu” diyen Sanchez Biden için “Her zaman demokrasi ve özgürlük için mücadele eden büyük bir başkan" ifadelerini kullandı.

“Ülkesini kendisinin önüne koydu”

İrlanda Başbakanı Simon Harris de küresel liderliği ve dostluğu için Biden’a teşekkür etti. "Joe Biden, bulunduğu tüm makamlarda, İrlanda adasında barış için sarsılmaz bir ses ve tutkulu bir mücadeleci olmuştur” diyen Harris, ülkesinin Biden’a teşekkür borçlu olduğunu vurguladı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de yaptığı açıklamada "Başkan Joe Biden'ın yeniden aday olmama kararına saygı duyuyorum. Bu kararını, ülkeyi kendisinin önüne koymak istediğini söyleyerek gerekçelendiriyor. Bu karar saygı uyandırıyor” dedi.

ABD siyaset dünyasından ilk tepkiler geldi

Biden’ın seçim yarışından çekilme kararına ABD siyaset dünyasından ilk tepkiler de geldi. Eski ABD Başkanı Barack Obama, yaptığı açıklamada "Joe'nun hiçbir zaman mücadeleden geri durmadığını biliyorum. Siyasi manzaraya bakıp meşaleyi yeni bir adaya devretmeye karar vermesi kesinlikle hayatındaki en zor kararlardan biri” ifadelerini kullandı. “Ancak Amerika için doğru olduğuna inanmasaydı bu kararı vermeyeceğini biliyorum" diyen Obama, Demokratlara yeni aday çıkarma konusunda sonsuz güven duyduğunun altını çizdi.

“Minnettarlığı hak ediyor”

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Biden’ın olağanüstü başkanlığı için her Amerikalının minnettarlığını hak ettiğini ifade etti. Biden’ın “Amerika'nın dünya sahnesinde yeniden Amerika gibi liderlik etmesini sağladığını” kaydeden Kerry, “Tüm hayatını ülkesine hizmet ederek geçirmiş biri için bugünkü özverili kararın ne kadar zor olduğunu biliyorum” dedi. Kerry, “O demokrasi için konuştu, temel özgürlükler için konuştu ve sesi susturulamayacak. Aslında onun sesi, ülkemizin 2024'te net bir seçim yapmasına yardımcı olmak açısından son derece kritik olacaktır” ifadelerini kullandı.

Nancy Pelosi’den Biden’a teşekkür

ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve eski başkanı Nancy Pelosi ise Biden’ın vizyonu, değerleri ve liderlik mirasının onu Amerikan tarihinin en önemli Başkanlarından biri yaptığını ifade etti. Amerika'nın vaatlerine her zaman inandığı ve insanlara kendilerini gerçekleştirme fırsatı verdiği için Biden'a teşekkür eden Pelosi, “Tanrı Amerika'yı Joe Biden'ın büyüklüğü ve iyiliği ile kutsamıştır" dedi.

Clintonlar’dan Biden’a destek açıklaması

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise yaptıkları ortak yazılı açıklamada Biden’a destek mesajı vererek, “Başkan Yardımcısı Harris'i destekleme konusunda Başkan'a katılmaktan onur duyuyoruz ve kendisini desteklemek için elimizden geleni yapacağız" dedi.