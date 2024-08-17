Katar’ın başkenti Doha’da dün başlayan Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşması müzakereleri bugün sona erdi. ABD Başkanı Joe Biden 2 gün süren müzakerelere ilişkin Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yaptı. Biden açıklamasında, “İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması sağlamaya hiç olmadığımız kadar yakınız” dedi.

Henüz anlaşmanın olgunlaşmadığını ancak tarafların Doha’da görüşmeler yapılmadan 3 gün öncesine göre daha yakın olduklarını belirten Biden, “Uğursuzluk getirmek istemiyorum ama elimizde bir şeyler olabilir” ifadelerini kullandı.



Hamas’tan ABD’ye “sahte olumlu hava” suçlaması

Öte yandan Hamas’ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri ise yaptığı açıklamada, "ABD sahte bir olumlu hava oluşturmaya çalışıyor" dedi. Zuhri, ABD'nin Gazze'deki savaşı durdurmak gibi gerçek bir niyeti olmadığını ve sadece zaman kazanmaya çalıştığını vurguladı.