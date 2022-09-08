Lübnanlı bakanın evine bombalı saldırı

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye’nin evine bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye’nin Bekaa bölgesindeki evine bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından bakanlık tarafından yapılan açıklamada, elektrik tellerine sarılmış patlayıcının Bakan Hamiye’nin Taraya köyündeki evinin bahçesinde infilak ettirildiği belirtildi. Açıklamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi ise verilmedi.