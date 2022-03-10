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Beyaza bürünen tarihi yarımada havadan görüntülendi

Güncel 10.03.2022, 12:06
Beyaza bürünen tarihi yarımada havadan görüntülendi
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İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla tarihi yarımada beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.