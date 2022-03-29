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Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor

Güncel 29.03.2022, 09:56
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor
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Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’na ulaşmak için ekiplerin, yer yer 6 metreyi bulan kar ile mücadelesi başladı.