Cüzzamla olan mücadelesi ve Kardelenler projesiyle simgeleşip 30 yılda 110 binden fazla kız çocuğunun okula gitmesine öncü olan, 2009 yılında hayatını kaybeden aydın ve bilim insanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adının verildiği sokağa resmi tabelası asıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen, ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Gülsen Akbulak, Türkan Saylan’ın Avukatı Hüseyin Karataş, siyasi partilerin kadın ve gençlik kolları ve çok sayıda vatandaş tabela asma törenine katıldı. İBB Meclisi’nin Temmuz ayı üçüncü oturumunda, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın isminin evinin bulunduğu Beşiktaş Arnavutköy’deki Karakavak Sokağı’na verilmesi oy çokluğuyla karara bağlanmıştı.



“Çok yakında da yaşadığı evin mülkiyetini alarak orayı adına yakışır bir müze haline getireceğiz”

Başkan Akpolat bu sokağın resmi tabelasına kavuşmasını çok beklediklerini belirterek, “Göreve gelir gelmez Türkan Hocamızın yaşadığı ev ve sokakla ilgili girişimlerde bulunduk. Bugünden itibaren Türkan Saylan Hocamızın adı bu sokakta yaşayacak. Çok yakında da yaşadığı evin mülkiyetini alarak orayı adına yakışır bir müze haline getireceğiz. Evinin müze olması konusunu geçtiğimiz ay içinde İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla paylaştık. İBB Başkanımız, süreci beraber yönetelim dedi. Beşiktaş Belediyesi ve İBB, bu evin alımıyla ilgili resmi görüşmelere başladı. Türkan Saylan’ın adına yakışır bir müze oluşturacağız. Tabii ki bunu da buradaki paydaşlarımızla, Arnavutköylü komşularımızla beraber gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



“O gün sözünü verdiğimiz olması gereken şeyi bugün başardık”

Açıklamalarının devamında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutlayan Akpolat, “Türkan Hocamız, bütün hayatını Cumhuriyet değerlerine adamış bir insandır. Cüzzamla Mücadele Derneği'ni kurarak belki de yüz binlerce insanın hayatını kurtarmış, yüz binlerce kız çocuğunun okumasını sağlamıştır. Göreve gelir gelmez sorumluluklarımızdan biri, Türkan Hocamızın yaşadığı sokağa isminin verilmesiydi. Komşularımızdan gelen taleplerden biri, yaşadığı sokağa isminin verilmesi, ikincisi de yaşadığı evin müze yapılmasıydı. Göreve gelir gelmez Beşiktaş Belediye Meclisi'nden kararımızı aldık. İBB Meclisi'ne bu kararı gönderdik ama o günün şartlarında İBB çoğunluğuna sahip siyasi temsilciler, maalesef bu kararın geçmesine engel oldular. O günün şartlarında, komşularımızla beraber tabelayı buraya astık. Asarken içimizden, ‘Bir dahaki İBB seçimlerinde çoğunluğu kazanacağız ve gerçek anlamda bu tabelayı buraya asacağız, sokağın ismini değiştireceğiz’ hepimizin dileği kabul oldu. O gün sözünü verdiğimiz olması gereken şeyi bugün başardık” dedi.



“Çok gururluyuz, birlikte başaracağız”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Gülsen Akbulak ise, “Resmi olarak bu sokağın adı Türkan Saylan Sokağı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bunun için gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere ve Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat çok emek verdiler, çok çaba sarf ettiler. Görünenin yanında görünmeyen engeller de oldu. Ona rağmen bugün bu sokağın adı Prof. Dr. Türkan Saylan Sokağı. Bu hepimizin başarısı. Türkan Saylan, ‘Dimdik her insanın Cumhuriyet’e borcu var’ diyor, bizler ise, borcumuzu ödemek için uğraşıyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 119 şubesi ve 30 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin dört bir yanında mücadele etmeye devam ediyor. Sizlerin de desteğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok gururluyuz, birlikte başaracağız ve bir sonraki toplantımızda sizlere bu evin tapusunu göstereceğiz. Gururla, mutlulukla” diye konuştu.