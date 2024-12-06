Ezeli Rekabetin Tarihi

Geride kalan 359 maçta Fenerbahçe 135 galibiyetle üstünlük kurarken, Beşiktaş ise 127 kez sahadan zaferle ayrıldı. 97 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 499 gol atarken, siyah-beyazlılar 457 golle karşılık verdi.

Lig Tablosundaki Durum

Liderlik yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligde oynadığı 13 maçta 32 puan toplayarak 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son beş maçta galibiyet serisi yakalayarak moral depoladı. Beşiktaş ise 22 puanla 5. sırada yer alıyor ve son haftalardaki puan kayıplarını derbi zaferiyle telafi etmeyi hedefliyor.

Ligdeki Rekabet

İki takım Süper Lig tarihinde 136 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 49, Beşiktaş ise 42 galibiyet aldı. 45 mücadele beraberlikle sona erdi. Geçtiğimiz sezonun iki derbisinde de gülen taraf Fenerbahçe olmuştu.

Takımların Güçlü Yanları

Beşiktaş: Siyah-beyazlılarda kaleci Mert Günok’un performansı dikkat çekiyor. Tecrübeli eldiven, bu sezon 12 lig maçında 5 kez kalesini gole kapattı. Hücumda ise Vincent Aboubakar’ın liderliği sürüyor.

Siyah-beyazlılarda kaleci Mert Günok’un performansı dikkat çekiyor. Tecrübeli eldiven, bu sezon 12 lig maçında 5 kez kalesini gole kapattı. Hücumda ise Vincent Aboubakar’ın liderliği sürüyor. Fenerbahçe: Sarı-lacivertliler, 36 golle ligin en golcü takımı. Edin Dzeko (8 gol) ve Dusan Tadic (7 gol, 5 asist) hücum hattında etkili. Savunmada ise Dominik Livakovic güven veriyor; Fenerbahçe, sadece 12 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Hakem Kadrosu

Derbide düdüğü Mehmet Türkmen çalacak. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yaparken, dördüncü hakem ise Erkan Özdamar olacak.

Tarihi Skorlar

Beşiktaş’ın en farklı galibiyeti: 7-1 (1941, özel maç)

Fenerbahçe’nin en farklı galibiyeti: 7-0 (1958, özel maç)

Süper Lig’de Beşiktaş: 5-1 (1990), Fenerbahçe: 3-0 (1976, 2012)

Dolmabahçe’deki bu dev derbi, hem puan durumu hem de ezeli rekabet açısından büyük bir önem taşıyor. Tribünlerdeki coşku ve sahadaki mücadele, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.