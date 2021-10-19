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Beşiktaş - Sporting CP maçından en ilginç kareler

Spor 19.10.2021, 21:35
Beşiktaş - Sporting CP maçından en ilginç kareler
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Grupta puanı olmayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk puanlarını almak için Sporting karşısında...