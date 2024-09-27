AJAX 4 - 0 BEŞİKTAŞ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Uduokhai’nin uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

16. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Godts’un şutunda kaleci Mert topu çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top sol çaprazda Fitz-Jim’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarıya çıktı.

31. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Taylor’ın içeriye çevirdiği topu önünde bulan Fitz-Jim’in kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ taraftan Traore’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Godts’un uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore’nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

55. dakikada ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Brobby’nin pasında topla buluşan Taylor’ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

73. dakikada sağ taraftan Rasmussen’in içeriye çevirdiği pasta Mert Günok’un dokunuşu sonrası meşin yuvarlak Godts’un önüne düştü. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-0

85. dakikada yaptığı baskı sonrası topu kapan Cher Ndour’un ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.



Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan

Ajax: Remko Pasveer, Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas, Jorrel Hato, Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim (Kristian Nökkvi Hylnsson dk. 66), Kenneth Taylor (Branco van den Boomen dk. 66), Bertrand Traore (Christian Rasmussen dk. 71), Mika Godts (Chuba Akpom dk. 81), Brian Brobbey (Wout Weghorst dk. 70)

Yedekler: Jay Gorter, Diant Ramaj, Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Daniele Rugani, Benjamin Tahirovic, Jaydon Banel

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati (Salih Uçan dk. 81), Jean Onana (Cher Ndour dk. 64), Milot Rashica (Can Keleş dk. 84), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Semih Kılıçsoy dk. 64), Mustafa Hekimoğlu (Ciro Immobile dk. 46)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Goller: Kian Fitz-Jim (dk. 31), Mika Godts (dk. 51 ve 73), Kenneth Taylor (dk. 55) (Ajax)

Sarı kartlar: Kian Fitz-Jim, Jorrel Hato (Ajax), Mustafa Hekimoğlu, Jean Onana (Beşiktaş)