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Berivanların at sırtında geçen ömürleri!

Güncel 14.06.2021, 09:25
Berivanların at sırtında geçen ömürleri!
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Muş’ta hayatlarının büyük bir bölümünü hayvanlara bakarak geçiren berivanlar, her gün at sırtında kilometrelerce yol kat ederek koyunlarını sağabilmek için zorlu yolculuk yapıyor.