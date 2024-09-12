Tarsus Belediyesine, emekli olan alacaklıların başlattığı icra işlemleri nedeniyle Tarsus İcra Müdürlüğü memurları tarafından haciz işlemi yapıldı. Haciz işleminin, hukuki süreçler ve uzlaşma teklifleri göz ardı edilerek yapıldığını belirten Boltaç, "Tarsus İcra Müdürlüğü memurları, avukat eşliğinde makam odamıza gelerek muhafaza işlemini uygulamak istediklerini bildirmişlerdir. Belediyemiz Hukuk Müdürlüğü tarafından 3 aylık süre uzlaşma isteklerimiz icra dosyaları vekili tarafından reddedilmiş, kısmi ödemeler yapılmasına rağmen kötü niyetli olarak başkanlık makamı içerisinde bulunan eşyalar haczedilmiştir" diye konuştu.



"İcra işleminin art niyet taşıdığı ortadadır"

Tarsus Belediyesi Başkanlığının dosyalara toplam anapara borcunun 5 milyon 476 bin 500 TL olduğunu ifade eden Boltaç, "Ancak bu ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bin TL'ye çıkarılmıştır. Belediyenin kıdem tazminatını alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebinde bulunmasına rağmen, bu talep kabul edilmemiş ve icra işlemlerine başlanmıştır. Yapılan icra işleminin art niyet taşıdığı ortadadır" ifadelerini kullandı.



"Biz itibarımızı ne oturduğumuz koltuktan ne makamdan alıyoruz"

Engellemelere rağmen hizmetlerine devam edeceğini, 1 Nisan'dan bu yana Tarsus Belediyesi'nin, Tarsus'ta yaşayan her bireyin evi olduğunu belirten Boltaç, "Bugün Tarsus Belediyesi başkanlık makamında yapılan bu haciz yalnızca Tarsus Belediyesine değil, her bir vatandaşımıza yapılmıştır. 10 milyon 800 bin TL'lik bir borcun başkanlık makamından başkanın koltuğunu, sandalyesini, masasını götürerek tahsil edilemeyeceği herkesin bildiği bir gerçektir. Bu bir itibarsızlaştırma projesidir. Biz itibarımızı ne oturduğumuz koltuktan ne makamdan alıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de tüm engellemelere rağmen daima Tarsus'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir olumsuzluk bizi engelleyemez" diye konuştu.



"Tarsus halkına yapılmış bir hakarettir"

Faiz ödeyemeyeceğini kaydeden Boltaç, "Biz itibarımızı birilerinin iki dudağından değil milletten alıyoruz. Tarsus halkı 88 bin oy vermiştir. Ben Tarsus Belediye Başkanı olarak bu belediyenin faiz ödeyemeyeceğini, bu faizlerin silinmesi ve alacaklıların yapılandırılmasını istedim. Fakat farklı bir zihniyetle bir direnç ile karşılaştık. Buradan anladığımız şu ki; bu, Tarsus halkına yapılmış bir hakarettir. Bu, Tarsus Belediyesinin 2024 yılının 1 Nisan'ından sonra kalan bir borç değildir. Tarsus Belediyesinin bizden önceki dönemden kalan durumunun sonucudur" dedi.



"Tarsus halkı gereken cevabı verecektir"

Yapılanların kendisini yıldıramayacağını dile getiren Boltaç, şöyle konuştu: "Eğer ki bu kadar yasalara, mevzuatlara hakimlerse bu arkadaşların bizden önceki dönem açılan dava dosyalarının kapağını kaldırmaları gerekmektedir. Önce o kapakları kaldırsınlar, ondan sonra bu döneme dair bir şey bulabiliyorlarsa gelsinler bizimle yüzleşsinler. Ben ne korkuyorum, ne de bir adım geri atıyorum. Benim faize verecek param yok. Benim dönemimde emekli olan arkadaşlarımın tamamı belli şartlardan hakkedişlerini almaktadırlar. Benden önceki dönem paralarını alamadıkları için seçimden hemen sonra icra işlemlerini başlatan arkadaşlar bunu art niyetli yapmaktadırlar. Buna Tarsus halkı gereken cevabı verecektir. Bizi makamlar, mevkiler, koltuklar yıldıramaz. Benim işime gelir; daha çok sahaya inerim, daha çok vatandaşıma dokunurum, onların hizmeti için gecemi gündüzüme katarım."