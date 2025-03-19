BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, "Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" uyarınca, daha düşük kaldıraç oranıyla faaliyet gösteren bankalara daha ihtiyatlı kredi sınırları getirildi. Bankalara yeni oranlara uyum sağlamaları için intibak süreci tanındı.

Kredi Sınırları Belirlendi

BDDK, kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta bir kişi veya risk grubuna kullandırabileceği kredilerin ana sermaye oranlarını belirledi. Buna göre:

Bankanın dahil olduğu risk grubu için kaldıraç oranı %0 veya daha fazla ise kredi oranı %35,

%10 veya daha fazla ise %40,

%20 veya daha fazla ise %45,

%30 veya daha fazla ise %50,

%40 veya daha fazla ise %55 olarak sınırlandı. GİB'den, Bazı Şirketlerin Vergileri Ertelendi İddialarına Cevap Geldi!

Ayrıca, bireysel veya kurumsal bir kişiye ilişkin kredi sınırları da benzer şekilde belirlendi ve özellikle yeni kurulan bankalar için ilk beş yılda bu oranların 5 puan düşürülmüş olarak uygulanacağı bildirildi.

Bazı Bankalar Muaf Tutuldu

BDDK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ'yi bu uygulamadan hariç tuttu. Ayrıca, 3 yıldan uzun vadeli proje ve yatırım kredileri ile finansman amacıyla edinilen ortaklık payları kredi sınırları kapsamında değerlendirilmedi.

Aşımlar İçin Takvim Belirlendi

BDDK, mevcut kredi sınırlarını aşan bankaların, bu aşımları belirlenen takvime göre gidermesi gerekeceğini belirtti:

31 Aralık 2025'e kadar %10'unun,

31 Aralık 2026'ya kadar %30'unun,

31 Aralık 2027'ye kadar %60'ının,

31 Aralık 2028'e kadar %100'ünün giderilmesi gerekiyor.

BDDK, belirlenen sürelerin uzatılması veya muafiyetlerin değiştirilmesi konusunda başkanlığın yetkilendirildiğini ve bu kararın ilgili kurumlarla paylaşılacağını bildirdi.