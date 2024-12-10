Türkiye’yi SİHA Liderliğine Taşıdı

Bayraktar TB2’nin başarısı, Türkiye’yi global SİHA pazarının %65’ine hakim bir konuma yükseltti. Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi kritik çatışma bölgelerinde sergilediği üstün performans, dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı. Uygun maliyet, yüksek teknoloji ve sahada kanıtlanmış etkinliğiyle birçok ülkenin tercihi olan Bayraktar TB2, bugün NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil 35 ülkeye ihraç ediliyor.

Barış ve Güvenliğin Simgesi

Bayraktar TB2, sadece askeri operasyonlarda değil, insani yardım ve doğal afetlerde de etkin görev alıyor. Depremlerde anlık görüntü aktarımı ve arama-kurtarma faaliyetlerine destek veren TB2, 2023 Kahramanmaraş depremlerinde 2.417 saat havada kalarak önemli bir rol oynadı. Ayrıca, orman yangınlarının erken tespiti ve söndürülmesinde devrim yaratan bir sistemle görev yapan TB2, bu sayede müdahale sürelerini 45 dakikadan 11 dakikaya düşürdü.

Otonom Yetenekleriyle Havacılık Tarihine Geçti

Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024’te gerçekleştirdiği otonom fıçı tonosu manevrasıyla dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Savaş uçaklarının önemli kaçış hareketlerinden biri olan bu manevrayı üç kez başarıyla gerçekleştiren TB2, otonom ve aerodinamik yeteneklerini bir kez daha kanıtladı.

Savunmadan Diplomasiye Bir Güç Unsuru

Baykar’ın yerli ve milli üretim anlayışıyla %93 oranında yerli sanayi katkısıyla geliştirdiği Bayraktar TB2, sadece savunma alanında değil, stratejik diplomasi ve uluslararası ilişkilerde de Türkiye’yi öncü bir aktör konumuna taşıdı. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’nin lider ihracatçısı oldu.

Dünya Çapında Bir Fenomen

Ukrayna-Rusya savaşında gösterdiği başarıyla Ukrayna halkının kalbinde taht kuran Bayraktar TB2 için marşlar yazıldı, oyuncaklar yapıldı ve hatta yeni doğan çocuklara "Bayraktar" adı verildi. Litvanya, Polonya ve Kanada gibi ülkelerde düzenlenen kampanyalarla SİHA’lar Ukrayna Ordusu’na bağışlandı.

Bayraktar TB2: Geleceğin Teknolojisi

Bayraktar TB2, yüksek teknolojisi, etkinliği ve insani yardım alanındaki katkılarıyla bir havacılık mühendisliği harikası olarak dünya genelinde hayranlık uyandırıyor. Türkiye’nin gururu olan bu milli SİHA, sınırlarımızı korumanın ötesinde, uluslararası sahada bir barış ve güç sembolü haline gelmiş durumda.