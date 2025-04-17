İlk maçta evinde Real Madrid karşısında 3-0'lık net bir galibiyet elde eden Arsenal, rövanş mücadelesinde de üstünlüğünü korudu. Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Arsenal 13. dakikada Bukayo Saka ile penaltıdan yararlanamadı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede, ikinci yarıda tempo yükseldi. 65. dakikada Saka'nın golüyle öne geçen Arsenal, Real Madrid'in 67. dakikada Vinicius Junior ile bulduğu golle skoru 1-1’e taşıdı. Ancak uzatma dakikalarında sahneye çıkan Gabriel Martinelli, attığı golle Arsenal'e 2-1'lik galibiyeti ve yarı final biletini getirdi.

Gecenin bir diğer kritik mücadelesinde ise Inter ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. İlk karşılaşmada deplasmanda 2-1'lik avantajı elde eden Inter, rövanşta da direncini korudu. San Siro'da golsüz tamamlanan ilk yarının ardından, Bayern Münih 52. dakikada Harry Kane'in golüyle umutlandı. Ancak Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez ve 61. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Benjamin Pavard'ın kendi kalesine attığı golle skoru lehine çevirdi. 76. dakikada Eric Dier'in golüyle Bayern Münih beraberliği yakalasa da maç 2-2 sona erdi ve ilk maçtaki galibiyetin avantajıyla Inter yarı finale yükseldi.

Bu sonuçlarla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde mücadele edecek son iki takım da belli oldu. Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan giderek artıyor.