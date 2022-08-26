Zabıta memuru susayan köpeğe elleriyle su içirdi

Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar dayandığı Bayburt’ta sıcaktan bunalan sokak hayvanları çevredekilerin duyarlı davranışları sayesinde unutulmadı.

Vatandaşın ayrı, zabıta memurunun ayrı yardım ettiği sokak hayvanlarının hem karnı doydu, hem de susuzluğu giderildi. Sıcaktan bunalan köpeğin susadığını gören Bayburt Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Muhammet Dağ, köpeğin çaresiz bakışlarına kayıtsız kalamayarak hayvanın bulunduğu yere avuçları içinde su götürdü. Elleriyle köpeğe su içiren Dağ ilk denemesinde başarılı olamadı. Daha sonra kendisine su içiren Dağ’a güvenen köpek, bir kaç denemenin ardından Dağ’ın elinden doya doya su içti.

Uzun yıllardır sokak hayvanlarını elinden geldiğince besleyen Gönül Güzel ise, "Sokaklarda mama, su olsa dahi ben yine de onlara mamasını suyunu muhakkak veririm. Ben hayvanları yıllardır bakıp, besliyorum. Onların sahibi önce Allah, sonra biz. Hayvanlara merhamet edip, besleyenin Allah bu dünyada da öteki dünyada da her türlü muradını verir" şeklinde konuştu.

"Hayvanlara merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin"

Sokak hayvanlarının sıcak havalarda unutulmaması için çağrıda bulunan Güzel, aç ve susuz hayvana şefkatle yaklaşarak, karnını doyurdu, suyunu içirdi. "Hayvanlara merhamet ederseniz, Allah da size merhamet eder" diye konuşan Güzel sözlerine şu şekilde devam etti: "Yolda yürüyordum bir tane kedi gördüm, susuzluktan yanmış, kavrulmuş. Belli ki karnı acıkmış, aç kalmış muhabir kızımızla birlikte yedirdik onu. Hayvanlara bakın ki Allah sizin dünyanızı da ahiretinizi güzel etsin. Bu hayvanlar zavallı. Sen, ben, biz birinden ekmek isteyebiliriz ama onlar isteyemezler. Hayvanların ihtiyacı var bakıma, merhamete, insanlığa ihtiyacı var. Allah bizimle beraber olsun hayvanlarımızı yedirelim, hiç onları unutmayalım. Kardeşlerim hayvanlara çokça merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin."

"Nerede garip hayvan görsem ben ağlarım"

Sıcaktan kedinin bunaldığını gören ve aç olduğunu tahmin eden Güzel, çevredeki esnaftan kap bulmak için kolları sıvadı. Kap içinde suyu koşarak kediye getiren Güzel, "Bir baktım kedi sıcaktan bunalmış yerde yatıyor hem de karnı acıkmıştı. Suyunu verdik, karnını doyurduk. Ben bu yaşıma kadar Allah’a şükürler olsun hayvanları hep yedirip içirdim. Nerede garip bir hayvan görsem ben ağlarım. Hayvanlara hürmet etmeyenin hiçbir şeye hürmeti olmaz" ifadelerini kullandı.