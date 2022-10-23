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Yüksek kesimlere kar yağdı, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
Bayburt’un yüksek kesimlerine yağan karla birlikte hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.
BAYBURT 23.10.2022, 13:43
Bayburt’un yüksek kesimlerine yağan karla birlikte hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyü yaylasında kar yağışı etkili oldu. Yaylada otlayan inek sürüsü kara yakalandı. Yüksek kesimlerde kışın etkisini gösterdiğini ifade ederek doğayı cep telefonuyla kaydeden sürü sahibi, “Kar yağıyor. Kış geldi” dedi.
Öte yandan yüksek kesimlere yağan karla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş oldu.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kavlatan köyünde sıfırın altında 5 derece olarak kaydedildi.