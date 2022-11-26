Yüksek kesimlerde kar yağışı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent merkezlerinde görülen yağmur yağışı hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşüyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimler kar yağışlı olarak geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile buzlanma ve don olayı görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Bugün öğle saatlerinden sonra Ardahan ve çevrelerinde kuvvetli yağışların olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Aşkale - Bayburt kara yolu Kop Dağı güzergahında Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak trafikte olumsuzluk yaşanmaması için çaba sarf etti.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kuşmer Yaylasında aracıyla kara saplanarak mahsur kalan vatandaşın yardımına da AFAD ve jandarma yetişti.