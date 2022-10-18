Yöney’den, kredi limitleriyle ilgili açıklama

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, kredi limitleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Yöney, açıklamasında, faiz oranının yüzde 9’dan yüzde 7,5’a indirildiğini belirterek, kredi üst limitinin ise 350 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Bayburt kooperatifinin Türkiye genelinde verilen kredi limitlerinin en üst basamağından esnafın yararlandırdığını ve 350 Bin TL olan üst limitin 500 Bin TL’ye yükseltildiğini ifade eden Yöney, bu kredilere 1 yıldan 5 yıla kadar bir zaman aralığında ödeme kolaylığı sağlandığını söyledi.

Yeni limitler ve düzenlemelerin ardından Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak da esnafa yönelik önemli kararlar aldıklarını söyleyen Halil İbrahim Yöney, “Bundan böyle 50 Bin TL krediyi tek kefille, 100 bin TL krediyi iki kefille ipotek almadan kullandıracağız” dedi.

Yöney, esnafa yönelik yapılan bu iyileştirmelerin hayati önem arz ettiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ile Erzurum 12. Bölge Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Mürsel Karataş’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.