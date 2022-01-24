Yoğun kar yağışı sonrası yaban hayvanları unutulmadı

Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için seferber olan ekipler yemleme çalışması yaptı.

Bayburt’ta yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) harekete geçti. DKMP Bayburt Şube Müdürlüğü av koruma ekibi ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi ile birlikte son günlerde kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için buğday, saman, ekmek, kuru yonca, sebze gibi gıdalar doğaya bırakıldı. Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla bölge genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde, STK’lar ve kamu kuruluşlarının katılımı ile kış boyunca devam edileceğini bildirdi.