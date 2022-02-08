Yerli aşı Turkovac, Bayburt’ta uygulanmaya başladı

Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac Bayburt’ta uygulanmaya başladı.

81 ilde olduğu gibi Bayburt’ta da Türkiye’nin yerli ve milli Covid-19 aşısı Turkovac, Bayburt Devlet Hastanesi’nde vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlar kayıt yaptırdıktan sonra hazırlanan Turkovac aşı odalarında aşılarını oldular. Turkovac aşısı olan vatandaşlar uzun süredir yerli aşının gelmesini beklediklerini ifade etti. Aşı olan vatandaşlardan Ahmet Yıldız, “Yerli aşımız. Bekledik. Gururluyuz. Allah sebep olan herkesten razı olsun” dedi.

Bayburt Devlet Hastanesi, yerli aşı Turkovac’ın 7 Şubat 2022 itibariyle Bayburt’ta uygulanmaya başladığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 salgınına karşı en etkili silahımız olan aşılama çalışmalarına Bayburt’ta tüm hızıyla devam ediyoruz. Devam etmekte olduğumuz aşı çalışmalarımıza Biontec ve Sinovac aşı çeşitlerimize yerli ve milli aşımız olan Turkovac aşısı da eklenmiştir. Dört hafta ara ile iki doz aşı uygulanması şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca daha önce yaptırmış olduğu Biontech veya Sinovac aşısı tercihinde bulunan vatandaşlarımız dört hafta geçmesi şartı ile Turkovac aşısını da yaptırabilirler. 07.02.2022 tarihinde Bayburt Devlet Hastanesi’nde uygulamaya başlandı. Vatandaşlarımız aşı uygulaması için 09.00 - 23.30 saatleri arasında hafta içi ve hafta sonu randevu alarak aşı yaptırabilirler."