Yeni eğitim öğretim yılı sene başı müdürler kurulu toplantısı gerçekleşti

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde sene başı okul-kurum müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in başkanlığında, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla öğretmenevi konferans salonunda gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, açılış konuşmasında “Malumunuz yaz mevsiminin son günlerindeyiz. Bir taraftan yazın gidişine üzülürken diğer taraftan eğitim yuvalarımızı, çocuklarımızın sesiyle ve neşesiyle yeniden canlandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu bakımdan bizim yazımız, baharımız yeni başlıyor demektir. Okullarımızın açılmasına kısa bir süre kaldı. 12 Eylül itibarıyla okullarımızı eğitim öğretime açacağız. Eğitim camiası olarak bunun tatlı telaşı içindeyiz” dedi.

Okul ziyaretleri sırasında yöneticilerin okulları öğrencilerin hizmetine yetiştirme gayelerine şahit olduklarını belirten Güney, okulların onarım ve tadilat işleriyle uğraşan, yaz kurslarıyla öğrencileri destekleyen okul müdürlerine ve öğretmenlere teşekkür etti. Güney, hem bu süreçte hem de pandemi döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, bakanlık ve müdürlüğe şükranlarını iletti.

Güney, konuşmasının devamında, “Eğitimin baş öznesinin insan olduğunu ve işimizin insan yetiştirmek olduğunu biliyoruz. ‘İnsanı yaşatmalıyız ki devlet yaşasın.’ bilinciyle insanı yetiştirmek için de doğru felsefe ile doğru planlama yapmalı ve doğru zamanda, doğru adımlar atmalıyız. İnsana maddi manevi tüm yönleriyle bakmalı ve bütüncül bir yaklaşım sergilemeliyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere -çünkü onlar bizim ana sermayemizdir- eğitime gereksinim duyan her kesime hitap etmeliyiz. Gençlerimiz için doğru hedefler belirleyip doğru kararlar almaları için onlara rehberlik etmeliyiz. Okullarımızda, halk eğitimi merkezlerimizde, evlerimizde, sokaklarımızda kısacası her yerde ve her daim örgün ve yaygın eğitimlerle insanları hayata, gençlerimizi geleceğe hazırlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Güney “Bakanlığımızın çok anlamlı ve elzem projeleri oldu. Tamamlananlarla birlikte devam edenler de var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de bu projeleri uygulamakla mükellefiz. Müdürlüğümüz bünyesinde de projelerimiz var. Zaman zaman bu projelerimizden sizlere bahsettik. Sizden istirhamım hem Bakanlığımızın hem Müdürlüğümüzün projelerine gereken ihtimamı göstermeniz ve bu projeleri hayata geçirmenizdir. Eğitim ekip işi olduğu için bu anlamda işbirliğine, el ele hareket etmeye ihtiyacımız var" diyerek proje çalışmalarına gereken önemin verilmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu projelerden bahseden Güney, “Temel projelerden biri de okumak ve okutmak olmalı. Bakanlığımız da biz de bu konuya çok büyük önem veriyoruz. Okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak için 26 Ekim 2021 tarihinde Bakanlığımız ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesini başlattı. Biz de bu projeye önemli katkılar sunduk. İlimiz genelindeki okul ve kurumlarımızın bünyesinde 128 adet kütüphanemiz var. Bunların 19 tanesi Z kütüphane, 4 tanesi ‘Sıfır Atık Kütüphanesi’ geriye kalan 105 adet kütüphanemizin 27 tanesi Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi dahilinde okullarımızın ve öğrencilerimizin hizmetine açıldı. Kitap sayımız toplamda 154.946. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 12’dir. Öğrenci başına düşen kitap sayısında Türkiye genelinde ilk sırada olsak da bu oranı daha da yükseltmek için çalışmalarımız devam edecek" diyerek devam etti.

“Siz kıymetli yöneticilerimize ve öğretmenlerimize bu konuda çok önemli vazifeler düşüyor. Teknoloji ve görsellik çağında kitapları, çocuklarımızı ve geleceğimizi kurban vermeyelim. Çocukların ilgisini çeken kitapları raflarımızdan, evlerimizden ve kütüphanelerimizden eksik etmeyelim. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz de okusunlar. Öğrencilere teşvik olması bakımından okuyalım. Ailelerimizi de bu sürece dahil edelim. Çocuklarımız bizi örnek alsınlar. Anadolu’da ‘Kız anadan öğrenir çeyiz dizmeyi, oğlan babadan öğrenir yaren gezmeyi.’ diye bir söz vardır Çocuklarımız biz büyükleri takip eder, bizim izimizden yürürler” dedi.

Eğitimin en önemli faktörünün öğretmen olduğuna dikkat çeken Güney, şu şekilde devam etti: "Yine bir diğer önemli husus öğretmen yetiştirme konusu. Bakanlığımızın başlatmış olduğu kariyer sistemi dahilinde öğretmenlerimiz daha güçlü şekilde yetiştirilmek isteniyor. Çünkü öğretmenlerimiz ne kadar güçlü olursa eğitim sistemimiz de o kadar güçlü olacaktır.

Eğitimin kalitesi hiçbir zaman öğretmenin kalitesini aşamaz. Okul, öğretmenleri kadar iyi olabilir, ne fazla ne eksik. Eğitimin en önemli aktörü öğretmenlerdir.

İstiklalimizin ve istikbalimizin teminatı olan tüm öğretmenlerimiz bilhassa mesleğe yeni başlayan veya başlayacak öğretmenlerimiz, sizin tecrübenizle ve donanımınızla kendilerini yetiştirecekler ve bu camiaya hizmet verecekler. Bu anlamda genç öğretmenlerimizi harmanlamanızı, onlara rehberlik etmenizi, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmanızı sizlerden istiyoruz ve bekliyoruz"

Güney, konuşmasının sonuna gelirken nitelikli öğrenciler yetiştirebilme gayreti içerisinde bulunacaklarını bildirerek, “Umarım birer eğitimci olarak hepimiz güzel eserler bırakabilmeyi ve hafızalarda kalıcı olabilmeyi, küçük dokunuşlarla anlamlı izler bırakabilmeyi başarırız. Konuşmam sırasında bahsi geçen dizelerin şairleri Yahya Kemal, Bayburtlu Hicrani ve nice ilim adamı gibi umarım biz de bu şehre, bu ülkeye ve bu ülkenin yarınlarına iz bırakırız. Bu da ancak çocuklarımıza verdiğimiz emekle ve değerle mümkündür. Unutmayın ki bir elmanın içinden kaç çekirdek çıkacağını bilirsiniz. Açar sayarsınız. Ancak o çekirdeklerden ne kadar elma çıkar bilemezsiniz. Bu vesileyle 2022-2023 eğitim öğretim yılınızı şimdiden tebrik ederim. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlara vesile olsun. Kalbinize hüzün değmesin” diyerek konuşmasına son verdi.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde yapılan sene başı okul ve kurum müdürleri toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve ilgili müdürlerin sunumlarını yapmasının ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.