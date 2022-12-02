Yeni aşçılık mutfağı dünya lezzetlerine lezzet katacak

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Aşçılık Programının uygulama dersleri için dünya lezzetlerinin hazırlanabileceği bir konseptte tasarlanan aşçılık mutfağı, Üniversite üst yönetiminin katıldığı törenle açıldı. Mutfak, açılışa özel olarak Türk Mutfağı lezzetlerini sundu.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, mesleki eğitimin öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmada ve ülkemizin kalifiye ara elemana olan ihtiyacını karşılama hususunda önem arz ettiğini belirtti. Meslek Yüksek Okullarında verdiğimiz eğitimlerin mümkün olduğunca uygulamalı olduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen, öğrencilerin mesleki hayatlarında kullanacakları önemli tecrübeleri biriktirmelerinde uygulama alanlarının çok büyük katkısının olduğunu söyledi. Rektör Türkmen, "Bugün hizmete açtığımız uygulama mutfağının da öğrencilerimize önemli tecrübeler katmasının yanında gastronomi alanında da üniversitemizi ileriye taşıyacağından şüphemiz yoktur." dedi.

Mutfağın Bayburt Üniversitesi ve öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Rektör Türkmen, emeği geçen akademisyenlere ve personele teşekkür etti. Açılış sonrası öğrencilerin mutfakta yapmış oldukları yemeklerin tadımını yapan Rektör Türkmen, sunum alanlarını gezerek öğrenciler ile sohbet etti.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Ceyhan, kurulan iki profesyonel mutfağın Dünya Mutfağından lezzetlere yönelik aşçılık eğitimi için gerekli bütün donanıma ve aynı anda 48 öğrenciye hem teorik hem de uygulama eğitimi verilebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Destekleri için Rektör Türkmen’e teşekkür eden Ceyhan, sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendireceklerini belirtti.

Açılışa Rektör Türkmen ile birlikte, üniversite üst yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.