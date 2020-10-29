Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti
BAYBURT’UN DAĞTARLA KÖYÜNDE İKAMET EDEN YAŞLI VATANDAŞIN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN TALEP ETTİĞİ TÜRK BAYRAĞINI JANDARMA EKİPLERİ TEDARİK EDEREK ULAŞTIRDI
Bayburt’un Dağtarla köyünde ikamet eden yaşlı vatandaşın güvenlik güçlerinden talep ettiği Türk bayrağını jandarma ekipleri tedarik ederek ulaştırdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak maksadıyla vatandaşlara evlerine bayrak asmaları ricasında bulunması üzerine Dağtarla köyünden bir vatandaş evinde Türk bayrağının olmaması neticesinde jandarma devriyesine Türk bayrağı almak için şehir merkezine inmek istediğini iletti. Yaşlı vatandaşın pandemi sürecinde dışarı çıkmasının sakıncalı olacağı düşünülerek jandarma devriyesi tarafından Türk bayrağı tedarik edilerek vatandaşa teslim edildi.
Türk bayrağına kavuşan vatandaş evinin duvarına asarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdı.
Bayburt Jandarma Komutanlığı tarafından video klip haline getirilen bu anlar basınla paylaşıldı.
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