Yabancı uyruklu Erasmus öğrencileri Bayburt’ta çuval yarışı yaptı mendil kapmaca oynadı

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği ’Healthy Life Must Be the New Pandemic!-Sağlıklı yaşam yeni pandemi olmalı!’ başlıklı Erasmus+ programı gençlik programı çerçevesinde Belçika, Romanya, Ukrayna, Macaristan, Portekiz ve Türkiye’den 36 katılımcı 12-19 ekim tarihleri arasında Bayburt’ta bir araya geldi.

Proje çerçevesinde farklı ülkelerden kente gelen katılımcılar Aslandağ Vilayet ormanında trekking, doğru beslenmeye ilişkin eğitim, katılımcı ülkelerden amatör sporlar, kültürel sunumlar, geleneksel okçuluk etkinliği, Bayburt ili çevresinde geziler, çuval yarışı, yakan top oyunlarına katılarak doyasıya eğlendiler.

Avrupa Birliği Gençlik Projeleri başlığında Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle gerçekleşen projenin hedefleri arasında yer alan sağlıklı yaşamın önemi konusunda farkındalığı arttırmak, gençler başta olmak üzere insanların fiziksel aktiviteye katılımını sağlamak, erasmus+ programından daha fazla kişi ve kurumun yararlanmasını sağlamak, Bayburt’un bilinirliğini ve Bayburt’ta yabancılara ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yaygın öğrenme araçlarını kullanan 36 katılımcı Bayburt’ta çeşitli aktivitelerde bulundular.

Aslandağ Vilayet ormanında trekking programıyla başlayan etkinlikler, Saray Bahçesinde bir dizi sportif faaliyetlerle sona erdi. Yurtdışından Erasmus+ programıyla farklı ülkelerden Bayburt’a gelen öğrenciler, ’Healthy Life Must Be the New Pandemic! - Sağlıklı yaşam yeni pandemi olmalı!’ etkinlikleri dahilinde düzenlenen çuval yarışı, yakan top, mendil kapmaca gibi yarışmalara katıldılar. Bayburt Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve proje koordinatörü Savaş Erel, Belçika, Romanya, Ukrayna, Macaristan, Portekiz gibi farklı ülkelerden Erasmus+ programıyla gelen katılımcılara, düzenlenen etkinliklere katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Projenin koordinatörü Erel, projenin hedefine başarıyla ulaştığını ve Bayburt’u yabancı öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak Bayburt’u Avrupa birliği ve Erasmus+ programıyla daha güçlü şekilde buluşturmayı amaçladık ve bunu yaptık. Projemiz dahilinde Bayburt’ta kurumlarla paydaşlıkta yapıyoruz. Erasmus+ programı kişilere ve kurumlara çok farklı fırsatlar sunmakta. Yaptığımız projemizi incelemek ve diğer Erasmus+ programı fırsatlarını keşfetmeleri adına tüm Bayburt sakinlerini gençlik spor il müdürlüğü instagram sayfası ve ulusal ajans internet sitesini (www.ua.gov.tr) ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

Etkinliklere katılan katılımcılar etkinliklerden memnun kaldıklarını kaydederek, oynanan oyunlarda keyifli vakit geçirdiklerini çevirmenler eşliğinde. Düzenlenen etkinlikte Spor Şube Müdürü Savaş Erel, voleybol antrenörü Mustafa Altunkaya, basketbol antrenörü Çağrı Turan yarışmalar hakkında yabancı uyruklu katılımcılara bilgilendirme faaliyetinde bulunarak, eşlik etti.