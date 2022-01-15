Vatandaştan Pekmezci’ye teşekkür

Bayburt’ta Hilal Kent Sitesi sakinleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret ederek yıllardır süren su sorununun çözülmesinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet pusulasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “60 haneden oluşan Hilal Kent Sitesi ile etrafındaki 60 haneyle birlikte toplamda 120 hanelik bir bölgenin su sorununu depo yaparak çözdük. Burada gerçekten hem bizim için hem de bölge sakinleri için büyük anlam ifade eden bir çalışma gerçekleştirdik. Bu vesileyle hizmete aldığımız su deposunun tekrar Hilal Kent Sitesi ve bölge sakinlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Site sakinleri ise yapılan su deposuyla birlikte çözülen su problemi için Başkan Pekmezci’ye teşekkür ederek, çalışmalarında başarı temennisinde bulundular ve çiçek takdim ettiler.