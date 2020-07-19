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Vali Yardımcısı Remzi Demir ile Aydıntepe ve Demirözü Kaymakamları için veda yemeği düzenlendi

VALİ YARDIMCISI REMZİ DEMİR İLE AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ KAYMAKAMLARI İÇİN VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

BAYBURT 19.07.2020, 00:08
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Vali Yardımcısı Remzi Demir ile Aydıntepe ve Demirözü Kaymakamları için veda yemeği düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görev yerleri değiştirilen Vali Yardımcısı Remzi Demir, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ve Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun için veda yemeği düzenlendi.

Vali Epcim, yemekte geçen hafta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Vali Yardımcısı Remzi Demir’in Konya Cihanbeyli Kaymakamı, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın’ın Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun’un ise Diyarbakır Vali Yardımcılığı görevine atandığını hatırlattı. Mülki İdare Mesleği’nin doğası gereği yer değiştirmelerin sıkça yaşandığını dile getiren Vali Epcim, “Mülki İdare Amirlerinin Bulundukları illere en üst düzeyde katkı yapma gayretlerinden sonra belli dönemlerde görev değişiklikleri zorunluluğu var. Bazen bu bir yıl, bazen 3 yıl, bazen de görev yerine göre bu 5 yıl olabiliyor. Bu manada Kaymakam arkadaşlarımız burada iki yıl, Vali Yardımcımız da bir yıl kadar görev yaptılar. Özellikle Vali Yardımcımız Remzi Bey’in şehrimize çok fazla katkısı oldu. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Valiliğimize getirdiği anlayış ile ahlakı ve çalışması itibariyle kendisini uğurlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Arkadaşımız değerli bir Mülki İdare Amiridir. Kaymakam arkadaşlarımız var burada. Bu iki atama da Mülki İdare Amirleri açısından çok önemli, kritik atamalar. Demek ki arkadaşlarımızı, bakanlığımız, burada yaptıkları görev dolayısıyla onurlandırmıştır diye düşünüyorum. Kendilerine başarılar diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Mülki İdare Amirliği mesleğinin Türk idari sisteminin omurgası olduğuna değinen Vali Epcim, bu yükümlülüğü görev yerlerinde devlet ve millet kaynaşmasını sağlayarak, çalışarak ve üreterek yerine getirmek istediklerini bildirdi.

Vali Yardımcısı Demir ile Kaymakamlar Akın ve Coşkun’a yeni görevlerinde başarı dileyen Vali Epcim, “Hem Kaymakam arkadaşlarımıza hem de Vali Yardımcımıza başarılar diliyoruz. Bayburt’tan güzel anılarla ayrıldığınızı düşünüyoruz. Yurdumuzun cennet köşelerinden bir yer burası. Milli ve manevi değerlerine bağlı insanların yaşadığı, gerçekten insan yapısı itibariyle yerli ve milli bir bakış açısının olduğu, samimi insanların yaşadığı bir memleketten yurdumuzun yine değerli ve güzel noktalarına gidiyorsunuz. Şanlıurfa’ya, Diyarbakır’a ve Konya’mıza biz de buradan selam ediyoruz. Tekrardan Bayburt’umuza kattığınız değerlerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Yeni görev yerlerinizin sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Vali Yardımcısı Remzi Demir, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ve Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun’a yeni görevlerinde başarı diledi.

Üç isimle de görev süresi boyunca yakın ve samimi işbirliği içerisinde olduğuna dikkat çeken Başkan Pekmezci, “İlk geldiğim zaman Sayın Kaymakamlarımızla beraber çalışmanın mutluluğuna erdim. Özellikle Aydıntepe Kaymakamı ile Anabasis’in ‘Onbinlerin Dönüşü’ isimli eserini gündeme getirmiştim. Bununla ilgili yeteri kadar konuşamadık. Demirözü Kaymakamımıza da Avustralya Melbourne Üniversitesi’nin Demirözü’ndeki çalışmalarından bahsetmiştim. Hatta orada çıkarılan bir gazeteyi kendisine takdim etmiştik. Sıcak ve kültürel çevrede ilişkilerimiz oldu. İyi ilişkilerimiz oldu. Beraberce bir şeyleri paylaşmanın mutluluğuna erdik. Yeni bir yol ayrımında, yeni yollara gidiyorlar. Rabbim onları başarılı kılsın. Sağlık ve sıhhat içerisinde aileleriyle nice yıllar diliyoruz. İnşallah güzellikleri orada da yaşar ve kendilerini daha iyi yerlerde görürüz.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Pekmezci aynı şekilde Vali Yardımcısı Remzi Demir ile de yakın ilişkiler geliştirdiklerinden bahsetti. Vali Yardımcısı Demir’in içten ve samimi davranışları ile hizmet anlayışının bir idarecide aranan nitelikler olduğuna işaret eden Başkan Pekmezci, “Bu performansı gördüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Konya’nın Bayburt’tan fazla bir farkı yok. Çünkü biz, yıllar önce Konya’ya bağlı bir Sancak Beyliği idik. Bunun için Konyalı tarafımızda vardır. Karaman Beyliği zamanında Konya’ya bağlıydık. Bizim topraklara gidiyorsunuz, selamımız olsun. Anadolu’nun topraklarında nereye giderseniz gidin bu güzel cennet vatanın bir ilinden selam ve muhabbetlerimizi götürürseniz mutlu oluruz. İnşallah daha farklı ortamlarda görüşme imkanımız olur. Bu ümitle Allah yolunuzu açık etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun.” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Remzi Demir ile Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ve Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun da daha sonra söz alarak görev süreleri boyunca kendilerine desteklerini esirgemediğini ifade ettikleri Vali Epcim’e teşekkürlerini bildirdi.

Yemeğe Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Vali Yardımcısı Remzi Demir, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit katıldı.

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