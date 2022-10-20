Vali yardımcısı Dilce’den kız pansiyonlarına ziyaret

Bayburt’taki kız öğrenci pansiyonlarından Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi ve Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonları, Vali Yardımcısı Emine Dilce tarafından ziyaret edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Vali Yardımcısı Emine Dilce’ye teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında öğrencilere Öğrenci Destek Sistemi’nden ve Bayburt’taki projelerden bahsetti.

Vali Yardımcısı Emine Dilce, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Şube Müdürü Ramazan Demir’le birlikte Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Pansiyonunda öğrencilerle yemek yedikten sonra sohbet etti. Pansiyondaki birimleri gezerek öğrencilerin taleplerini dinledi. Daha sonra Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonuna geçerek pansiyondaki birimleri inceledi. Öğrencilerle sohbet edip çok çalışmalarını ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Pansiyonda kalan kız öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Dilce, öğrencilere başarılar diledikten sonra pansiyonda nöbet tutan öğretmenlere de kolaylıklar dileyerek ziyaretlerini tamamladı.