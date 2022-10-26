Vali Epcim’den inşaat süreci devam eden okullar ve köy yaşam merkezlerine ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, inşaat süreci devam eden okullar ve köy yaşam merkezlerini ziyaret ederek yapılan hazırlıklar hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Şingah Mahallesi eski hastane bölgesinde Bayburtlu hayırsever tarafından yaptırılmakta olan Fatma Ersoy Anaokulu ve Süleyman Ersoy İlkokulunu ziyaret eden Vali Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve İnşaat Emlak Şube Müdürü İsa Akgün’le birlikte inşaat süreci devam eden okulları inceledi. Daha sonra Aydıntepe ilçesine bağlı Aşağı Kırzı Köy Yaşam Merkezi ve Aşağı Kırzı İlkokulunu ziyaret ederek yapılan hazırlıklarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ve Şube Müdürü Aydın Doğan’dan bilgi aldı. Akabinde Çiğdemtepe Köy Yaşam Merkezi ve Çiğdemtepe İlkokulu ile ziyaretlerini sürdürdü.

Vali Cüneyt Epcim, Aşağı Kırzı İlkokulu ve Çiğdemtepe İlkokulundaki öğrencilerle sohbet ederek öğrencilere hediyeler verdi. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teşekkür ederek öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.