Vali Epcim’den gazetecilere ’10 Ocak’ ziyareti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti, gazetecilerle bir araya geldi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve ilde görev yapan basın mensuplarının hazır bulunduğu ziyarette gazetecilerin özel gününü kutlayan Vali Epcim, Bayburt’taki basın mensuplarının güven veren ve işini çok iyi yapan kişiler olduğunu belirtti.

Bayburt gündemine dair önemli açıklamalarda da bulunan Epcim, Bayburt Özel İdarespor’un ligin ikinci yarısına iyi başlaması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Epcim, 2. Lig’in önemli bir ekonomik gücü gerektirdiğini belirterek, bunun kaynağını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Epcim, kadroya 5 oyuncu katmak için görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, takımın ligde kalması için seferber olduklarını kaydetti.

Bayburt’taki yatırımlardan bahseden Epcim, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın terminal binasının Mayıs ayında hazır hale getirileceğini belirterek, THY’nin uçuş rotasına Bayburt-Gümüşhane havalimanının girdiğini bildirdi.

Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nin inşaatının devam ettiğini söyleyen Vali Cüneyt Epcim, Organize Sanayi Bölgesi için önemli yatırımlar yapacak firmalarla sürecin devam ettiğini ifade etti.

“Gazetecilik Meslek Yasası”

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ise, 2023 yılından beklentilerinin Gazetecilik Meslek Yasası’nın çıkması olduğunu söyledi. Yasa ile mesleğin çizgilerinin çizilmesi gerektiğini aktaran Okutmuş, yasa ile mesleğin daha ahlaklı bir zemine kavuşacağını aktardı.

Okutmuş, 212 sayılı kanundan sigortası yatanların yıpranma payından yararlanması anlamında düzenleme yapılması gerektiğini aktararak, İnternet Gazeteleri için istenen koşulların da ağırlığından bahsetti. Okutmuş, 2023 yılında bu sorunların sona erdiğini bir yıl olması temennisinde bulundu.

Vali Epcim, günün anısına Başkan Okutmuş’a çiçek takdim etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.