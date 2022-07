Vali Epcim’den Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün hain kalkışmasına karşı kazanılan demokrasi zaferinin altıncı yılında bir mesaj yayımladı.

Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin Demokrasi Destanı’nın altıncı yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütüne karşı kazanılan zaferi Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yine bu zaferin gerçek kahramanı milletimizle yâd ediyoruz. Milletimizin mahremine el uzatmaya yeltenen bu lanetli terör örgütüne karşı mücadele ederken şehadet mertebesine ulaşan vatan evlatlarımızın hatırası önünde bu vesileyle saygıyla eğiliyor, gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Kökü mazide, dalları atiye uzanan, gövdesinde asırlara sarih kutlu mücadelelerin yorgunluk ve yılgınlık bilmeyen kahraman neferlerini barındıran, yıllandıkça güçlenen, güçlendikçe vatan toprağına kök salan bir çınarın gölgesinde geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Attığımız her adım bu yolda bir gaza nidası, aldığımız her nefes bir zafer muştusudur. Malazgirt’te Alparslan’ın inanmışlığı, İstanbul’un fethinde Fatih’in adanmışlığı ne ise; 15 Temmuz’da Ömer Halisdemir’in serdengeçtiliği, milletimizin Demokrasi Zaferi de odur! Bu ruh ve dirayet bizleri, gecesi gibi sabahı da karanlık günlerden şühedanın nuruyla aydınlanmış bugünlere kavuşturmuştur.

Her saniyesi, her dakikası ve her safhası ibretlerle dolu bu süreç bizlere ülkemiz üzerine oynanan kirli oyunların ne boyutlara ulaşabileceğini acı tablolarla göstermiştir. Yeni dengelerin kurulduğu bu dönemde bizlere düşen geçmişte yaşadıklarımızı iyi anlayıp akıl haritamızı buna göre oluşturmaktır. Aksi takdirde bilinmelidir ki; 15 Temmuz’u planlayanlar, uygulamaya koyanlar ve onlara destek olanlar yeni yıkım planlarını uygulamaktan asla geri durmayacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle darbe girişimine karşı mücadele ederken şehadet mertebesine ulaşan vatan evlatlarımızı minnetle yâd ediyor, bizlere bıraktıkları emanetin huzurunda en derin saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Yüce Allah makamlarını cennet eylesin. Aynı zamanda gazilerimize sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum.”