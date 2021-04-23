Vali Epcim’den 23 Nisan mesajı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin temel kurumlarından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve Ulu Önder Atatürk’ün, Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci yılını, bir kez daha büyük coşkuyla kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

23 Nisan 1920’ de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türk milletinin kurtuluşuna zemin hazırlayan, halkın egemenliği eline aldığı ve ülkenin önüne yeni ufuklar açan bir dönüm noktasıdır. Milletimizi; bugünlere ulaştıracak bu safha aynı zamanda yeni bir devlet, yeni bir yönetim ve küllerinden doğup devraldığı mirası yeni ufuklara taşıyacak yeni nesillerin de yeşermesine imkân tanımıştır. Bu gerçekliğin idrakinde bir lider olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin açılışı ile aynı günü milletimizin evlatları ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün davranışı, milletini geleceğe taşıyacak yeni nesillere inanç ve güveninin, çocuklara verdiği değerin en büyük göstergesidir.

Ülkemizin geleceği, milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, birliğin, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 101. yıl dönümünde Aziz Milletimize en derin saygı ve tebriklerimi sunuyor, ülkemiz ve milletimizin geleceği, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri ve yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”