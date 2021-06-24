Vali Epcim, z kütüphane ve okçuluk atölyesi açılışına katıldı

Vali Cüneyt Epcim, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan z kütüphane açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Vali Epcim, Bayburt’ta eğitim alt yapısının geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi. Bu sürecin bir parçası olarak okullarda oluşturulan z kütüphanelerin öğrencilere önemli imkanlar sağladığını kaydeden Vali Epcim, “Öğrencilerimiz bilim ve çalışma motivasyonunu inşallah bu kütüphaneler desteğiyle sağlayacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Açılışın ardından Vali Epcim, kütüphanede incelemelerde bulunarak İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu’ndan bilgi aldı. Açılışa katılan öğrencilerle sohbet eden Vali Epcim, eğitim hayatlarına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Vali Epcim, okulda oluşturulan fen laboratuvarı ile muhasebe sınıfındaki incelemelerini ardından öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, pandemi sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sürecin öğretmenler ve öğrenciler açısından zorluklar içermesine karşın başarılı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Vali Epcim, şunları söyledi: “Okulumuz çok ciddi bir dönüşüm içerisinde. Pandemi sürecinin zorluklarını hep birlikte yaşıyoruz. Kalkınma Ajansı destekleriyle beceri tasarım atölyelerimizin kurulumunu yaptık. Önemli bir katkı Bayburt’umuz için. Sadece bu okuldaki öğrencilerimiz için değil Bayburt’taki tüm öğrencilerimizi tasarım beceri atölyelerimize bekliyoruz. Aynı şekilde bugün Zenginleştirilmiş Kütüphane açılışını gerçekleştirdik. Okulumuz giderek gelişiyor. Eğitime daha fazla katkı sağlayacak duruma geliyor. Okul Müdürümüz başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürümüzü tebrik ediyoruz. Öğretmenlerimize katkıları için teşekkür ediyoruz.”

Vali Epcim, buranın ardından Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Okçuluk Atölyesi’nin açılışına katıldı. Burada da Karakaşoğlu’ndan bilgi alan Vali Epcim, atölyede incelemelerde bulundu.