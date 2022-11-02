Vali Epcim ve Başkan Pekmezci, Gümüşhane-Bayburt Havalimanında incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gümüşhane-Bayburt Havalimanında yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Salyazı’da yapımı devam eden, 2023 yılında 2. etap çalışmaları tamamlanması planlanan havalimanında Vali Cüneyt Epcim’e Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Şentürk eşlik etti.

Pist uzunluğunun 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan Bayburt- Gümüşhane Havalimanı’nın yılda 2 milyon kişiye hizmet vermesi bekleniyor. Bittiğinde yaklaşık olarak Bayburt şehir merkezine 45 Gümüşhane şehir merkezine ise 67 kilometre uzaklıkta olacak havalimanının, gelecek yılın ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.