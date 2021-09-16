Vali Epcim ve Başkan Pekmezci Bakan Bilgin ile bir araya geldi

Bir dizi temaslar için Ankara’da bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Milletvekili Fetani Battal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilginle bir araya geldi.

Bayburt’un değerlendirildiği görüşmede fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Bakan Bilgin’e bilgi verdi. Bayburt’un durumunun genel hatlarıyla değerlendirildiği istişare toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci “Ankara temaslarımız kapsamında hemşerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’le istişarelerde bulunduk. Kendisiyle Bayburt’umuzu konuştuk. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İlgilerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimize selamlarını iletti. İnşallah hep beraber Bayburt’umuzu gönlümüzdeki yere taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.