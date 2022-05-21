Vali Epcim, üniversitede mezuniyet törenine katıldı

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesinin Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Baberti Külliyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’ndaki törende bölüm birincilerine plaket ve başarı belgeleri takdim edildi. Mezun olan öğrenciler kep attı.

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, öğrencilere mezuniyetlerinin hayırlı olmasını diledi. Birçok zorluğun ardından mezuniyet dönemlerinin öğrenciler için dönüm noktası olduğunu kaydeden Vali Epcim, yine bu dönemlerde kaygı seviyesinin de yükseldiğini dile getirdi. Stres ve kaygıyla başa çıkabilme konusunda hocaların desteğine işaret ederek mezunlara önerilerde bulundu.

Sözlerinin devamında Türkiye ekonomisinin içinden geçilen zor döneme rağmen bir milyon yeni istihdam oluşturduğunun altını çizen Vali Epcim, “İnşallah geleceğiniz aydın olur. İstediğiniz hayata kavuşursunuz. Sevdiğiniz bir mesleği yaparsınız diye ümit ediyoruz.” dedi.

Törende kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de öğrencilere tavsiyelerde bulunarak tebriklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından bölümlerinden derece ile mezun olan öğrencilere plaketleri ve başarı belgeleri takdim edildi.

Tören öğrencilerin mezuniyet sevincini kep fırlatarak kutlamalarıyla son buldu.