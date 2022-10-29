Vali Epcim, tebrikleri kabul etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Valilik makamında Tebrikat Töreni düzenlendi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in tebrikleri kabul ettiği törene, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törenin ardından protokol üyeleri Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Cumhuriyet Caddesi’ne geçiş yaptı.