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Vali Epcim Polis Evinde düzenlenen iftara katıldı

Bayburt’ta Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Polis Evinde iftar programı düzenlendi.

BAYBURT 11.04.2022, 09:51
Vali Epcim Polis Evinde düzenlenen iftara katıldı

Bayburt’ta Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Polis Evinde iftar programı düzenlendi.

Şehit polislerin ailelerinin onur konuğu olarak bulunduğu iftarda Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve eşleri yer aldı.

Şehit aileleri ve gazilerin özel konuk olarak ağırlandığı iftar programında tutulan oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Vali Epcim, iftarını 2016 yılında Şırnak’ta düzenlenen terör operasyonlarında şehadete erişen Polis Özel Harekât Ömür Erbay’ın anne ve babasıyla gerçekleştirdi. Şehit Erbay’ın annesi Neşe ve babası Turgut Erbay’ın ağırlandığı masada İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’da yer aldı.

İftar sonrası şehit aileleri ve gazi polis memurlarına katılımları dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, tüm Emniyet Teşkilatı’nın da 10 Nisan Polis Günü’nü kutladı.

Vali Epcim şehit aileleriyle bir arada olmaktan her zaman mutluluk duyduklarını ifade etti.

Değişik vesilelerle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini belirten Vali Epcim, “Sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Devletimizin her zaman sizlerin yanında olduğunu bilmenizi istiyoruz.” dedi.

Emniyet Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü’nün ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade eden Vali Epcim, “İl Emniyet Müdürümüz Ayhan Bodur’un şahsında tüm Emniyet Teşkilatı’mızın 10 Nisan Polis Günü’nü tebrik ediyorum. Daha nice yıllara diyor, Devlet-i Ebed Müddet diyenlere buradan selam gönderiyoruz. Şehitlerimizi hayır ve rahmetle yad ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ise pandemi koşulları nedeniyle aileleriyle bir araya gelme fırsatı elde edemediklerini dile getirdi. Bu dönemde iki Ramazan ayını geride bıraktıklarını kaydeden Bodur, daha sık bir araya gelmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Düzenlenen iftar programıyla bu temennilerinin gerçekleştiğini belirten Bodur, “Bizi kırmadınız geldiniz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bizim için kıymetlisiniz, özelsiniz. Siz özel ve kıymetli olduğunuz için biz burada rahatız. Size hizmet etmekten onur duyuyoruz. Her zaman emrinizde olduğumuzu hissettirdiğimizi düşünüyorum. Nice özel günlerde böyle bir araya gelme ümidindeyiz. Hepinize geldiğiniz için tekrar şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

İftar programı yapılan duanın ardından sona erdi. Program sonrası Vali Cüneyt Epcim ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, şehit ailelerinin yanına gelerek hal hatırlarını sordu.

İftar programında ayrıca Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel, Şehit Polis Özel Harekat Serkan Saka’nın aile yakınları, Şehit Polis Memuru Hamit Şahin’in aile yakınları, Şehit Polis Memuru Gürcan Yavuz’un babası Tursun Yavuz, 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Can Gülsever ile ailesi ve emniyet personeli de yer aldı.

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