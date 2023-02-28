Vali Epcim: “Malatya’mızı yeniden eski ihtişamıyla buluşturacağız”

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya’ya Koordinasyon Valisi olarak görevlendirilen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kars Valisi Türker Öksüz ve Van Valisi Ozan Balcı’yla birlikte seyyar mutfaklar ile Malzeme depolarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İhtiyaca göre kriz merkeziyle koordineli bir şekilde talimatlarda bulunan Vali Epcim, depolardaki malzemelerle birlikte Çadır teminini gerçekleştiriyor.

Afetten etkilenen 11 ilin yeniden eski ihtişamıyla buluşacağını ifade eden Vali Cüneyt Epcim, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Deprem felaketinde zarar gören Malatya’mız başta olmak üzere diğer 10 ilimiz de, Allah’ın izniyle yeniden eski ihtişamına kavuşacak. Depremin ilk anından itibaren bugüne kadar yardımlarını esirgemeyen kadirşinas Bayburtlu hemşerilerime ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.