Vali Epcim, LGS öğrencileriyle bir araya geldi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 4 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı öncesinde Bayburt Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

LGS buluşmasında Vali Epcim, öğrencilerle samimi bir şekilde sohbet etti ve sınava girecekleri pazar gününde başarılar diledi. Öğrencilere duyduğu güveni belirten Vali Epcim, onların potansiyellerine inandığını kaydetti.

Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun da toplantıya katıldı.

Tuzcuzade Mahalle Odası’nda gerçekleşen buluşma, soru-cevap bölümüyle sona erdi ve öğrencilere çeşitli türlerde kitaplar hediye edildi.

Toplantının ardından Vali Cüneyt Epcim, öğrenci ve öğretmenleri Dede Korkut Şehir Müzesi’ni ziyaret etmeye davet etti. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezip sınav öncesinde motivasyon depoladılar.