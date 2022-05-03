Vali Epcim, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Huzurevi’nde düzenlenen bayramlaşma programına Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdür Yardımcıları Senem Daştan ile Bülent Koçyiğit katıldı.

Huzurevi’ne gelişinde Vali Cüneyt Epcim, huzurevi sakinlerince karşılandı. Vali Epcim, karşılama dolayısıyla teşekkür ettiği merkez sakinlerine ziyareti anısına çiçek takdiminde bulundu. Karşılamanın ardından Vali Epcim ile beraberindeki heyet merkezde kalanlarla bir araya geldi. Vali Epcim, çeşitli ikramların yapıldığı buluşmada yaşlıların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek birlikte nice bayramlarda buluşmayı temenni ettiğini söyledi.

Merkezdeki bayramlaşma programına katılan yaşlıların taleplerini dinleyen Vali Epcim, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Bayramlaşma programı okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından dua edilmesiyle sona erdi.

Vali Epcim, yaşlılara karanfil takdimi sonrasında merkezden ayrıldı.