Vali Epcim göçmen kanaat önderleriyle buluştu

Vali Cüneyt Epcim, göçmen kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıda uyum süreçlerine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur katıldı.

Vali Epcim, toplantıda Bayburt’taki göçmenlerin uyum sorununun üstesinden gelmede son derece başarılı olduklarını söyledi. Göçmenlerin huzur ve güvenliğinin temini noktasında Bayburtluların da konuya hassasiyetle yaklaştığını belirten Vali Epcim, hem Bayburtlu vatandaşlara hem de göçmenlere bu noktada teşekkürlerini bildirdi.

Vali Epcim, göç olgusunun istismara son derece müsait olduğuna dikkat çekerek yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin dikkatli olunmasını istedi. İl Göç Müdürlüğü tarafından bu noktada yürütülen çalışmalara vurgu yapan Vali Epcim, ilgili kurumlarca yapılan uyarıların da dikkatle takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Heyetteki göçmen kanaat önderleri ise başta Bayburt halkı olarak tüm Türk halkına yardımları ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdiler.

Toplantı çeşitli konularda yapılan bilgi alışverişiyle sona erdi.