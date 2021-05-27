banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Engellilerin aşılanması başlıyor
Engellilerin aşılanması başlıyor
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Hafta sonu hem ıslanacak hem de üşüyeceğiz!
Hafta sonu hem ıslanacak hem de üşüyeceğiz!

Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor’da yeni yönetim kurulu ve teknik heyetle bir araya geldi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sezon hazırlıklarına başlayan Bayburt Özel İdare Spor’da yeni yönetim kurulu ve teknik heyetle bir araya geldi.

BAYBURT 27.05.2021, 12:37
Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor’da yeni yönetim kurulu ve teknik heyetle bir araya geldi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sezon hazırlıklarına başlayan Bayburt Özel İdare Spor’da yeni yönetim kurulu ve teknik heyetle bir araya geldi.

Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Epcim, kulüp başkanı Şemsettin Çalışkan’ın görevi Celil Çalışkan’a devrettiğini ve geçen sezon ikinci yarıda göreve getirilen teknik direktör Hakan Yılmaz’la yola devam kararı alındığını açıkladı. Açıklamalarında hedef büyüttüklerine yer veren Vali Epcim, sezona şampiyonluk hedefiyle çıkılacağını söyledi.

Bayburt Valiliği’nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Bayburt Özel İdare Spor Başkanı Celil Çalışkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdurrahman Polattimur, Muhammet Karaoğlu ve Şerif Bayram ile Teknik Direktör Hakan Yılmaz katıldı.
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu