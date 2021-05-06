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Vali Epcim, askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yapımı devam eden askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu.

BAYBURT 06.05.2021, 09:11
Vali Epcim, askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yapımı devam eden askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu.

Bayburt’un Arpalı beldesinde inşa edilen askeri kışlada çalışmalar sürüyor. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu. 37 bin metrekare alanda üzerinde gerçekleşecek projede, öncelikle nizamiye binası, enerji ve ısı yönetim merkezi, topçu taburu ile bağlı birlik binaları, lojistik destek komutanlığı binası, karargah binası ve konferans salonu ile tabur komutanlıkları binaları yapılacak. Bayburt’un önemli yatırımlarından olan Arpalı Askeri Tugay Kışla inşaatı yükselmeye başladı. İnşaat alanında Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile incelemelerde bulunan Vali Epcim, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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