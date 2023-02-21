Vali Epcim: "21 Şubat 1918 inancın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir"

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Epcim, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“21 Şubat 1918’de meyvesini veren ve Bayburt’umuzun Ermeni mezaliminden kurtuluşuyla sonuçlanan bu kahramanlık destanı, sadece geçmişimizin aziz hatırası olmaktan öte bir tarih ve kültür şuurudur. Dede Korkut diyarında yazılan bu kahramanlık destanı, milli tarihimizin kaydettiği en önemli ve en şanlı mücadeleden biridir. Bu mücadele; toplum olarak yakılmış, yıkılmış, istila edilmiş bir coğrafya üzerinde yeniden dirilişimizin ifadesidir.

21 Şubat 1918, inancın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Vatan için siper edilmiş göğüslerin, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin tarihidir.

Asırlardır nice badirelerde birbirine kenetlenen milletimiz o gün ki şartlarda düşmana geçit vermemiş, bugün de yaşadığımız deprem felaketinde kenetlenerek birlik olmuş ve tüm zorluklara göğüs germiştir. Bilinmelidir ki geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki içinde olarak, her geçen gün aynı şuur ve inançla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinden daha da yükseklere taşıma kararlılığını göstermeliyiz.

Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin 21 Şubat kurtuluş gününü tebrik ediyor, şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş gazilerimize ve geçtiğimiz günlerde ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."