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Vali Cüneyt Epcim’den Bayburtspor’a destek çağrısı

Vali Cüneyt Epcim, Bayburtspor’a destek çağrısında bulundu.

BAYBURT 08.01.2021, 10:10
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Vali Cüneyt Epcim’den Bayburtspor’a destek çağrısı

Vali Cüneyt Epcim, Bayburtspor’a destek çağrısında bulundu.

Ligde zor günler geçiren Bayburtspor’da yeni yönetimin göreve başlamasıyla toparlanma sürecine yönelik ilk adımlar atıldı. Pandemi koşullarından olumsuz etkilenen takımın, yaşanan bu zorlu ekonomik süreci atlatabilmesi amacıyla destek kampanyası başlatıldı.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Valiliği’nde düzenlenen toplantıda Bayburtlulara çağrıda bulunarak, “Transferlerin yapıldığı bir dönemdeyiz. Şu anda alt sıralarda olan kulübümüzü yapacağımız transferlerle daha üst noktalara taşımak istiyoruz. Bu manada tüm Bayburtluların da bu sürece destek vermesini bekliyoruz.” dedi.

Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ilçe ve belde belediye başkanları ile siyasi parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda takımın geleceğine yönelik görüşmeler yapıldı.

Vali Epcim toplantıda yaptığı değerlendirmede Bayburtspor’u daha iyi noktalara taşımak amacıyla kampanya başlatılacağını bildirdi. Ligin son sıralarında yer alan Bayburtspor’u yapılacak transferlerle daha üst noktalara taşımayı hedeflediklerini kaydeden Vali Epcim, “Bayburtspor’un yeni yönetimi oluştu. Yeni yönetimle birlikte yönetim kurulunda olan arkadaşlarımızda çok büyük bir şevk var. Şemsettin Çalışkan Bey başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu şu anda bir takım zorluklar yaşamakta. Bu zorlukları el birliği ile aşmak istiyoruz.” diye konuştu.

Bayburt İl Özel İdaresi ve Bayburt Belediyesi’nin öncülüğünde gerekli desteği sağlamak istediklerini kaydeden Vali Epcim, “Bu çalışmaları yaparken Sayın Milletvekilimiz her zaman gerek sosyal gerekse ekonomik yönüyle çeşitli zamanlarda destekleri gerçekleşti. Belediyemizin önemli destekleri oldu. Bayburtluların çok önemli destekleri oldu. Bütün destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Bayburtspor’a yeni bir kampanya başlatarak destelerimizi açıklamak istiyoruz. Özellikle Bayburt’ta yaşayan başta esnaflarımız olmak üzere, sanayicimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bu sürece destek versin istiyoruz. Bu sürece yapacağınız destekler için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Bütün Bayburtlulara, özellikle İstanbul’da ve yurtdışında yaşayan Bayburtluları da Bayburtspor’umuza destek vermeye bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Necip Erel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Bekir Kasap, İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz Kırıcı ile Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci katıldı.
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