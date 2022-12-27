Uzlaştırma Bürosuna 2022 yılında gelen 617 dosyanın yüzde 97’si yürütülen çalışmalar neticesinde çözüme kavuşturuldu

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna 2022 yılında gelen 617 dosyanın yaklaşık yüzde 97’si yürütülen çalışmalar neticesinde çözüme kavuşturuldu.

Gelen 617 dosyanın 603’ü ise uzlaştırmacılar aracılığıyla nihayete vardırıldı. Çözüme kavuşan dosyaların yüzde 60’ı olumlu sonuçlanırken, yüzde 40’lık kısmına da iddianame hazırlandı. Uzlaştırma bürosu personelleri, yıl boyunca şüpheli ve müşteki arasında uzlaşmaya varmak adına yoğun mesai harcayarak 603 dosyada sonuca varmayı başardılar. Öncelikle zarara uğramış kişilerin zararlarını gidermek adına çalışma yürüten uzlaştırmacılar, çocuk evlerinde kalan çocukların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, fidan dikimi, okulların boyanması, vakıflara para bağışında bulunulması gibi toplum yararına olan işlerde de müşteki ve şüpheli arasında orta yolu bularak taraflar arasındaki sorunları giderdiler.

Yıl boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren uzlaştırmacı Elif Mumcu, uzlaşma sağladığı hırsızlık dosyasında ağaç dikiminde tarafların uzlaştığını belirterek, "Bir tane hırsızlık dosyasında 2 şüpheli vardı, açık cezaevinin bahçesi ağaçsız bir alandı, oraya 30 civarlarında ağaç dikimi yaptırdık. Bir diğer dosyada ise Akşar köyündeki Gençosman İlkokulunu şüpheli boyamak isteyince boyalarını alıp, okulumuzu boyadı. Taraf bunu kabul ederken bir faydam olsun diyerek yapıyor Tehdit dosyamız vardı onda da sokak hayvanlarına mama yardımında bulundu. Bu şekilde yardımlar oldu, normalde 300 liralık bir meblağ söz konusuyken taraf daha fazlasını vereceğini söyledi o şekilde bağış yaparak, dosyayı nihayete vardırdık" diye konuştu.

Bir diğer uzlaştırmacı Ahmet Fırat ise ’kadına karşı tehdit’ dosyasında mağdur ile görüştüğünde yurtlarda kalan çocuklar için şüpheliyle 5 bin lira uzlaşmaya varacağını söylemesi üzerine, şüpheliyle görüşerek Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda kalan çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için 5 bin liraya uzlaşmaya varıldığını ve dosyanın kapandığını ifade etti.

Uzlaşmaya varmak için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Fırat, "Çok çaba harcadığımız anlar oluyor, sırf uzlaşılsın da dosya mahkemeye intikal etmesin diyoruz. Şahıs inatçıysa biz ne yaparsak yapalım fikrini değiştiremiyoruz. Bu sefer taraflarla uzlaşmak adına ciddi mesai harcayıp konu hakkında şahsı bilgilendiriyor, işin hukuki boyutlarına değiniyoruz. Zaman da çok önemli karşı tarafa zaman veriyoruz, uzlaştırmanın mahiyetini anlamasına zaman vererek sorunu çözüyor, çözüme kavuşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda dolandırıcılık dosyalarının bir hayli fazla olduğunu söyleyen Fırat, ilk etapta mağdurun zararını gidermek adına çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, mağdurun zararını giderme gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Fırat, tehdit, hakaret, hırsızlık dosyalarında ise fidan dikimi, vakıflara, okullara, barınaklara bağış yapma konularında taraflar arasında uzlaşmanın başarılı bir şekilde sağlandığını vurguladı.

Kamu yararını gözeten edimlerle toplum yararı sağlama hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini kaydeden uzlaştırmacı Bilal Durmuş, "Kişi öncelikle kendi zararını temin etmek istiyor en çok talepler o yönde geliyor. Uzlaştırmacı arkadaşlarla gelen talepler doğrultusunda hareket ediyor daha sonrasında da kamu yararına olacak faydalı işlerde uzlaşma yoluna gidiyoruz. Biz de diyoruz güzellikle bu işi çözelim, nihayete vardıralım diyerek bağış yaptırma yoluna, fidan dikme işlerine yönelerek hem taraflarla uzlaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada ünlülere hakaret edilmesi dosyalarında uzlaşmanın bir hayli zor gerçekleştiğine değinen Durmuş, "Sosyal medyada şahıslar yorum yapıyorlar, kendilerince hakaret etmediklerini düşünüyorlar ama yaptıkları yorumlarda hukuki olarak hakaret etmiş bulunuyorlar. Bu tip dosyalarda uzlaşma sağlamak çok zor. Belli ücretlerle mağdurun avukatları bizlere geliyor ve şüpheliyle uzlaşma yoluna gitmek istiyorlar. Bazen kamuya faydalı işler dışında da uzlaşma yoluna giden mağdurlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada insanların tahrik edici, kışkırtıcı haberlere yorum yaparken bir kez daha düşünmesi çağrısında bulunan uzlaştırmacı Eren Canaslan, "İnsanlar sosyal medyada hakaret ettiklerinin farkında bile değiller, yorum yaptıklarını zannediyorlar ama içeriğine baktığımızda konu hakarete, tehdite kadar gidebiliyor. Artık insanlar sadece ceza davasıyla kalmıyor, hukuk davası açmaya başladılar önceden hiç bu kadar sık hukuk davası açılmazdı. Artık kolaylıkla insanlar hakaret davası açabiliyorlar. O yüzden vatandaşlar daha dikkatli davranmalı. Uzlaştırma işini uzlaştırmacılar olarak şöyle seviyoruz. Bizim iş yükümüz çok fazla, 100 dosyada diyelim 60 dosyada uzlaşmaya varmışmışız, bu demek oluyor ki 60 dosya mahkemede görülmeyecek, Yargıtay mahkemelerine gitmeyecek anlamına geliyor. Bu 60 dosyadan uzlaştırma yoluyla kurtulmak çok güzel diyebiliriz" sözlerini kullandı.

Bununla birlikte uzlaştırmacılar, uzlaşma bürosunun çok fazla dosya çıkardığını, işlemlerin hızlıca yürütüldüğünü ve başarılı sonuçlara ulaştıklarını bildirerek uzlaşma oranını yüzde 60’lardan daha yukarıya çıkarma gayretin içerisinde olacaklarını söylediler.