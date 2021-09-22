Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti New York’taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başladı"
Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa Valilikten geçici çözüm açıklaması
Bayburt Valiliği, Bayburt üniversitesini kazanan öğrencilerin barınma sorunu ile ilgili açıklama yaptı.
BAYBURT 22.09.2021, 10:16
Bayburt Valiliği, Bayburt üniversitesini kazanan öğrencilerin barınma sorunu ile ilgili açıklama yaptı.
Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Üniversite öğrencilerimizin dikkatine. Bayburt Üniversitemizi kazanan öğrencilerimize şehrimize hoş geldiniz diyor ve tebrik ediyoruz. Üniversitemizi kazanıp ilimizde barınma sorunu yaşayan öğrencilerimiz Valiliğimiz Açık kapı Şube Müdürlüğü veya Özel Kalem Müdürlüğüne başvurarak geçici barınma sorunlarının çözümü konusunda yardım isteyebilirler. Öğrencilerimize bu bürolarda gerekli bilgilendirme ve sorunlarının çözümü konusunda yardımcı olunacaktır.” denildi.