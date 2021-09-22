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Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa Valilikten geçici çözüm açıklaması

Bayburt Valiliği, Bayburt üniversitesini kazanan öğrencilerin barınma sorunu ile ilgili açıklama yaptı.

BAYBURT 22.09.2021, 10:16
Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa Valilikten geçici çözüm açıklaması

Bayburt Valiliği, Bayburt üniversitesini kazanan öğrencilerin barınma sorunu ile ilgili açıklama yaptı.

Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Üniversite öğrencilerimizin dikkatine. Bayburt Üniversitemizi kazanan öğrencilerimize şehrimize hoş geldiniz diyor ve tebrik ediyoruz. Üniversitemizi kazanıp ilimizde barınma sorunu yaşayan öğrencilerimiz Valiliğimiz Açık kapı Şube Müdürlüğü veya Özel Kalem Müdürlüğüne başvurarak geçici barınma sorunlarının çözümü konusunda yardım isteyebilirler. Öğrencilerimize bu bürolarda gerekli bilgilendirme ve sorunlarının çözümü konusunda yardımcı olunacaktır.” denildi.

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