Üniversite öğrencilerine uygulamalı atış ve silah eğitimi verildi

Bayburt Üniversitesinden öğretim yöntemi kapsamında bir ilke daha imza atıldı. Türkiye genelinde uygulamalı silah dersi veren nadir üniversitelerden biri olan Bayburt Üniversitesinde, Özel Güvenlik ve Koruma programında eğitimlerini sürdüren öğrencilere uygulamalı atış ve silah eğitimi verildi.

Bayburt Üniversitesi akademisyenleri ve Bayburt Emniyet Müdürlüğünde görevli uzmanların kontrolünde gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrenciler silah bakımı ve atış uygulamalarını başarıyla tamamladılar.

Silah bilgisi ve atış dersi kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı atış ve silah eğitimine Özel Güvenlik ve Koruma programı ikinci sınıf öğrencileri katıldı. Uygulama eğitimleri, genel kolluk tecrübesine de sahip olan Bayburt Üniversitesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Mehmet Tokatlı ve Öğr. Gör. Faruk Gökçe tarafından verildi.

Eğitimler kapsamında; silah tanıma, atış pozisyonu, doğru silah kullanımı ve bakımı, silah parçalarında meydana gelebilecek arızalar ve giderme yolları, silahlı görev yaparken dikkat edilecek hususlar, atış teknikleri, atış emniyeti gibi konular uygulamalı olarak gösterildi.